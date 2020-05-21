Первым этапом смягчения карантина в Москве оказалось не разрешение прогулок, а открытие МФЦ

Они возобновят работу с понедельника, но будут выдавать только те документы, которые нельзя получить в электронном виде. Это сообщил мэр Сергей Собянин. Кроме того, со следующей недели частично заработает каршеринг – правда, машину надо будет брать в аренду на срок не менее чем на 5 дней. Дистанционная работа и пропускной режим сохраняются. При этом в Москве перестанут действовать подмосковные пропуска. Сергей Собянин отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве достаточно позитивная.

За последние сутки по данным оперативного штаба в Москве выявили почти 3 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в Москве превысило 150 тысяч.