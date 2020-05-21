Лысенко: С 27 мая жители других регионов смогут передвигаться по Москве только по пропускам, оформленным на mos.ru

С 27 мая жители других регионов смогут передвигаться по Москве только по пропускам, оформленным на портале mos.ru. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

«С 27 мая в целях упрощения и создания, так называемой, одноканальной системы передвижения по городу Москве, будут действительны только московские цифровые пропуска, оформленные на nedoma.mos.ru. Таким образом, жители других регионов могут оформлять на этом портале все пропуска и передвигаться по Москве. В том числе, жители Московской области через портал nedoma.mos.ru с 27 мая должны будут оформлять такие пропуска и передвигаться только с помощью таких пропусков», — сказал он.

Э.Лысенко пояснил, что «в данном случае у нас происходит следование за спросом».

«Это связано во многом с тем, что уже по факту мы видим, что люди, приезжающие из других регионов, регистрируются на портале и получают наш QR— код. Это достаточно удобный и простой способ, он понятней с точки зрения системы контроля, очевидно, что люди к этому уже привыкли», — заключил он.