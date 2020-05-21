Эдуард Лысенко: C 27 мая для получения рабочего пропуска на mos.ru будет приниматься только российский паспорт

C 27 мая для получения рабочего цифроровго пропуска на портале mos.ru будет приниматься только российский паспорт. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

«В случае самого работника у нас сохраняется режим получения пропуска на портале nedoma.mos.ru. Единственное, появились нововведения такие, что у нас принимается только российский паспорт с 27 мая. Соответственно, иностранные граждане обращаются к работодателю», — сказал он.

Э.Лысенко добавил, что граждане могут подтвердить свое право на получение рабочего пропуска на портале i.moscow.

«В любом случае работодатель или сотрудник, если сталкиваются с какими-либо сложностями, могут воспользоваться сервисом i.moscow. Там появились дополнительные консультационные окна и возможности для работодателя и работника объяснить, доказать, что они состоят в соответствующих деловых отношениях и имеют право на соответствующие рабочие пропуска. Это серьезное нововведение касается в первую очередь тех организаций, которые по указу Мэра не приостанавливают свою деятельность. И их работники имеют право на посещение офисов и рабочих мест.», — сказал он.