Эдуард Лысенко: Работодатели смогут управлять рабочими пропусками своих сотрудников на mos.ru

Работодатели смогут управлять цифровыми рабочими пропусками своих сотрудников на mos.ru. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

«Мы провели работу по улучшению сервисов именно для организаций, для руководителей организаций, чтобы они могли более эффективно управлять рабочими пропусками своих сотрудников. На портале mos.ru появилась такая возможность в Личном кабинете юридического лица, когда руководитель организации видит все цифровые пропуска, которые привязаны к ИНН его организации. И он может управлять, полноценно понимая, какие сотрудники должны присутствовать на рабочем месте и соответственно передвигаться по городу, какие сотрудники продолжают оставаться на дистанционном режиме и в таком случае им цифровые рабочие пропуска не нужны. Может добавлять, может уменьшать это количество. И таким образом полноценно управлять», — сказал он.