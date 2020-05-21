Сумма иска к РБК в 43 миллиарда высчитана экспертами «Роснефти» на основании реальной динамики рынка – Леонтьев

Сумма иска к РБК в 43 миллиарда высчитана экспертами «Роснефти» на основании реальной динамики рынка. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

«Компания большая, и когда этими действиями наносится ущерб текущим котировкам компании, то это отражается на рынке. Это сумма высчитана экспертами на основании реальной динамики рынка», — сказал он.

Ранее компания «Роснефть» обратилась в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с издания РБК 43 миллиарда рублей. Поводом стал заголовок статьи «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти». Как отметили в РБК, затем его изменили из-за комментария «Роснефти» на другой заголовок: «Росзарубежнефть» получила бывший венесуэльский актив «Роснефти» через ЧОП».

В редакции РБК заявили, что убеждены в достоверности и объективности опубликованной информации, основанной исключительно на официальных данных. В «Роснефти» считают, что заголовок поставил под сомнение факт отчуждения венесуэльских активов, а публикация создала для компании дополнительные санкционные риски.