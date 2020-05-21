Голосование по поправкам в Конституцию будет в том числе надомным, а досрочное голосование регионы смогут проводить в течение семи дней. Это сообщил Интерфаксу секретарь Центральной избирательной комиссии Майя Гришина. По ее словам, из-за пандемии для надомного голосования Роспотребнадзор разработает дополнительные защитные меры. Изначально голосование было намечено на 22 апреля, но потом его перенесли. Новая дата пока официально не объявлена. Поправки к Конституции предусматривает, в том числе, обнуление президентских сроков Владимира Путина.