Голосование по поправкам в Конституцию будет в том числе надомным, а досрочное голосование регионы смогут проводить в течение семи дней. Это сообщил Интерфаксу секретарь Центральной избирательной комиссии Майя Гришина. По ее словам, из-за пандемии для надомного голосования Роспотребнадзор разработает дополнительные защитные меры. Изначально голосование было намечено на 22 апреля, но потом его перенесли. Новая дата пока официально не объявлена. Поправки к Конституции предусматривает, в том числе, обнуление президентских сроков Владимира Путина.
2020-05-21T20:33:21+03:00
2020-05-21T20:33:46+03:00
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20:33, 21 мая 2020
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