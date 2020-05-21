Доставленные из США аппараты искусственной вентиляции легких сделаны специально для России

Их электрические кабели и вилки выполнены для российских розеток, инструкции и кнопки на русском языке, — сказал ТАСС представитель американской стороны Брок Бирман, который прибыл в Москву вместе с гуманитарным грузом. В посольстве сообщили, что сегодня были доставлены первые 50 аппаратов из 200. Ранее Россия направила США аппараты ИВЛ, но по данным местных СМИ, они не подходили к американским розеткам.
2020-05-21T20:32:56+03:00
2020-05-21T20:32:56+03:00
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20:32, 21 мая 2020
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