Доставленные из США аппараты искусственной вентиляции легких сделаны специально для России

Их электрические кабели и вилки выполнены для российских розеток, инструкции и кнопки на русском языке, — сказал ТАСС представитель американской стороны Брок Бирман, который прибыл в Москву вместе с гуманитарным грузом. В посольстве сообщили, что сегодня были доставлены первые 50 аппаратов из 200. Ранее Россия направила США аппараты ИВЛ, но по данным местных СМИ, они не подходили к американским розеткам.