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20:31, 21 мая 2020

В российском МИДе заявили, что выход США из Договора по открытому небу ударит по основам европейской безопасности

Это негативно отразится и на ключевых интересах американских союзниках, — сказал РИА «Новости» заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. Он напомнил, что участниками этого соглашения являются все члены НАТО. Менее часа назад президент США Дональд Трамп объявил, что США выйдут из Договора по открытому небу. Он разрешает свободные полеты самолетов-разведчиков в определенных зонах для контроля за военной деятельностью.



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