Объединенная пропускная система Москвы и Подмосковья с 27 мая перестанет действовать

С этого дня для поездок по столице будут действительные только московские пропуска. Об этом говорится в новом приложении к указу мэра Москвы о пропускной системе. При этом жители других регионов могут оформить пропуска на сайте столичной мэрии так же, как и москвичи. С 25 мая возобновит работу каршеринг в ограниченном формате: машину можно будет взять в аренду на срок не менее пяти дней.
2020-05-21T20:31:18+03:00
2020-05-21T20:34:19+03:00
https://echo.msk.ru/news/2646895-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:31, 21 мая 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Бюджетные затраты на медицину нужно увеличить в два раза». Процент на здоровье Российское здравоохранение нуждается в авральных мерах и весьма значительных дополнительных финансовых вливаниях для борьбы с эпидемией. Но, может быть, когда коронавирус отступит, все вернется на круги своя? Думаю, что нет…