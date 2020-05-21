Объединенная пропускная система Москвы и Подмосковья с 27 мая перестанет действовать

С этого дня для поездок по столице будут действительные только московские пропуска. Об этом говорится в новом приложении к указу мэра Москвы о пропускной системе. При этом жители других регионов могут оформить пропуска на сайте столичной мэрии так же, как и москвичи. С 25 мая возобновит работу каршеринг в ограниченном формате: машину можно будет взять в аренду на срок не менее пяти дней.