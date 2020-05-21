Полицейский в Челябинской области получил условный срок за пытки задержанных электрошокером

Приговор вынес Миасский городской суд, — сообщает «Новая газета» со ссылкой на его пресс-службу. 23-летний сотрудник МВД, согласно информации издания NewsMias, в прошлом году задержал трех пьяных мужчин и в отделе полиции применял к ним электрошокер. В результате один из них потерял сознание.