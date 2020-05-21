Татьяна Навка выписана из больницы, где находилась из-за коронавируса

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию сказала ТАСС, что ее супруг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков идет на поправку, но все еще остается в госпитале. По последним сведениям федерального штаба, в России число инфицированных коронавирусом выросло до 317 тысяч. Выздоровели в общей сложности почти 93 тысячи человек, скончались с начала пандемии свыше 3 тысяч.