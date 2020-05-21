Минобороны перебрасывает в Дагестан два мобильных госпиталя

Их общая вместимость – 200 коек. Кроме того, в республику будет направлен мобильный отряд войск радиационной, химической и биологической защиты со специальной военной техникой для проведения дезинфекции с санитарной обработкой, — передает «Интерфакс». Глава Минздрава Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов в интервью местному блогеру заявил 16 мая, что в республике скончались от коронавируса уже больше 40 врачей, хотя по официальным данным тогда было зарегистрировано 27 умерших. Министр сказал, что от внебольничной пневмонии на тот момент скончались более 650 человек.
2020-05-21T20:02:34+03:00
2020-05-21T20:02:34+03:00
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20:02, 21 мая 2020
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