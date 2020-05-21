Минобороны перебрасывает в Дагестан два мобильных госпиталя

Их общая вместимость – 200 коек. Кроме того, в республику будет направлен мобильный отряд войск радиационной, химической и биологической защиты со специальной военной техникой для проведения дезинфекции с санитарной обработкой, — передает «Интерфакс». Глава Минздрава Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов в интервью местному блогеру заявил 16 мая, что в республике скончались от коронавируса уже больше 40 врачей, хотя по официальным данным тогда было зарегистрировано 27 умерших. Министр сказал, что от внебольничной пневмонии на тот момент скончались более 650 человек.