Дональд Трамп объявил, что США выйдут из договора по открытому небу

Президент США сказал, что у него хорошие отношения с Россией, но, по его словам, Москва не придерживается этого соглашения, — передает агентство Reuters. В российском МИДе заявили, что выход США из этого договора подорвет фундаментальные соглашения, укреплявшие безопасность в Европе. Тем временем, в ООН сказали, что опасаются новой гонки вооружений между Россией и США.