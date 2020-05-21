Дональд Трамп объявил, что США выйдут из договора по открытому небу

Президент США сказал, что у него хорошие отношения с Россией, но, по его словам, Москва не придерживается этого соглашения, — передает агентство Reuters. В российском МИДе заявили, что выход США из этого договора подорвет фундаментальные соглашения, укреплявшие безопасность в Европе. Тем временем, в ООН сказали, что опасаются новой гонки вооружений между Россией и США.
2020-05-21T20:02:06+03:00
2020-05-21T20:02:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 21 мая 2020
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