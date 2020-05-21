Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения карантина в Москве

С понедельника возобновится работа МФЦ, с 25 мая будет доступна услуга каршеринга, но машину можно будет арендовать только на достаточно длительный срок – не менее пяти дней. Одно из нововведений коснулось пропускного режима. С 27 мая объединенная для Москвы и Подмосковья система перестанет действовать — для передвижения по Москве будут действительны только столичные пропуска, оформить их жители других регионов могут уже сегодня.