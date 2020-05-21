Росгвардия и МВД за последние пять лет закупили спецсредства для разгона митингов более чем на 7 миллиардов рублей

Об этом сообщает «Радио свобода» со ссылкой на доклад правозащитного проекта «Апология протеста». Больше всего средств – почти 4,5 миллиарда рублей были потрачены на бронированные автомобили с гранатометами, а также на средства для разрушения баррикад. Полтора миллиарда были потрачены на электрошоки и почти миллиард на водометы и распылители слезоточивого газа.
2020-05-21T19:33:05+03:00
2020-05-21T19:33:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:33, 21 мая 2020
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