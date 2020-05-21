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19:32, 21 мая 2020

Роснефть потребовала взыскать с издания РБК 43 миллиарда рублей

В такую рекордную для медиарынка сумму нефтяная компания оценила ущерб от заголовка материала о своем выходе из венесуэльских активов. Как пишет РБК, иск направлен в арбитражный суд Москвы. В Роснефти считают, что публикация создала для нее дополнительные санкционные риски. В редакции настаивают на достоверности опубликованной информации, которая основана на официальных источниках.



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