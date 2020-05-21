По информации агентства ТАСС, Рамзан Кадыров доставлен в Москву с подозрением на коронавирус

По словам источника, состояние главы Чечни стабильное. Ранее сегодня такая информация появилась у агентства «Интерфакс» также со ссылкой на источник. Официального подтверждения или опровержения пока нет.
2020-05-21T19:32:39+03:00
2020-05-21T19:32:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 21 мая 2020
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