Работодатели Москвы с 21 мая обязаны принять меры,направленные на минимизацию очного присутствия сотрудников

Это говорится в новом приложении к указу мэра Москвы о пропускном режиме. Документ менее получаса назад был опубликован на сайте мэрии. В нем говорится, что работодатели вправе аннулировать цифровые пропуска работникам, присутствие которых на работе не требуется. Для этого запустят новую услугу – личный кабинет юридического лица или индивидуального предпринимателя на официальном сайте мэра и правительства Москвы. С 25 мая в столице возобновляются услуги каршеринга. При этом компании, оказывающие услуги каршеринга, обязаны проверять у пользователей наличие пропуска.