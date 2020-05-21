Работодатели Москвы с 21 мая обязаны принять меры,направленные на минимизацию очного присутствия сотрудников

Это говорится в новом приложении к указу мэра Москвы о пропускном режиме. Документ менее получаса назад был опубликован на сайте мэрии. В нем говорится, что работодатели вправе аннулировать цифровые пропуска работникам, присутствие которых на работе не требуется. Для этого запустят новую услугу – личный кабинет юридического лица или индивидуального предпринимателя на официальном сайте мэра и правительства Москвы. С 25 мая в столице возобновляются услуги каршеринга. При этом компании, оказывающие услуги каршеринга, обязаны проверять у пользователей наличие пропуска.
2020-05-21T19:31:36+03:00
2020-05-21T19:34:53+03:00
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19:31, 21 мая 2020
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