Сергей Собянин: Работа каршеринга возобновится в Москве с 25 мая

Машину можно взять в аренду на срок не менее 5 дней. Это говорится в новом приложении к указу мэра Москвы.
2020-05-21T19:28:52+03:00
2020-05-21T20:07:01+03:00
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19:28, 21 мая 2020
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«Бюджетные затраты на медицину нужно увеличить в два раза». Процент на здоровье Российское здравоохранение нуждается в авральных мерах и весьма значительных дополнительных финансовых вливаниях для борьбы с эпидемией. Но, может быть, когда коронавирус отступит, все вернется на круги своя? Думаю, что нет…