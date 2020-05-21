Суд в Киеве обязал проверить версию вмешательства Джозефа Байдена во внутренние дела Украины

Как сообщает телеканал «112 Украина», суд удовлетворил жалобу на бездействие Генпрокуратуры. На днях внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал записи телефонных разговоров, где, как он утверждает, бывший вице-президент США Джо Байден якобы потребовал от тогдашнего президента Украины Петра Порошенко уволить Виктора Шокина с должности генпрокурора. Издание «Украинская правда» сообщило, что после публикации аудиозаписей в отношении Порошенко было начато расследование по делу о госизмене.