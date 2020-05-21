Госдума приняла сегодня в третьем чтении законопроект о создании единой базы данных россиян

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сказал «Эху Москвы», что выступает категорически против этой нормы.
По его словам, это будет нарушение Конституции.
Вести единый регистр будет Федеральная налоговая служба.
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сказал «Эху Москвы», что выступает категорически против этой нормы.
По его словам, это будет нарушение Конституции.
Вести единый регистр будет Федеральная налоговая служба.
«Бюджетные затраты на медицину нужно увеличить в два раза». Процент на здоровье Российское здравоохранение нуждается в авральных мерах и весьма значительных дополнительных финансовых вливаниях для борьбы с эпидемией. Но, может быть, когда коронавирус отступит, все вернется на круги своя? Думаю, что нет…