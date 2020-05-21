Сергей Собянин: Итоги первого этапа скрининга на антитела к коронавирусу в Москве подведут 22 мая

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин сообщил, что выявленными больными уже занимаются медики. Им делают повторные тесты и выписывают необходимые лекарства
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Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин сообщил, что выявленными больными уже занимаются медики. Им делают повторные тесты и выписывают необходимые лекарства
«Бюджетные затраты на медицину нужно увеличить в два раза». Процент на здоровье Российское здравоохранение нуждается в авральных мерах и весьма значительных дополнительных финансовых вливаниях для борьбы с эпидемией. Но, может быть, когда коронавирус отступит, все вернется на круги своя? Думаю, что нет…