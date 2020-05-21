Сергей Собянин: В Москве с 25 мая возобновят работу многофункциональные центры

В Москве с 25 мая возобновят работу многофункциональные центры. Будут открыты 88 из 130, — сообщил в телеэфире Сергей Собянин. По словам мэра, МФЦ будут выдавать только те документы, которые невозможно получить электронно, и будут работать по записи, — передают информагентства.