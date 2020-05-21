Интерфакс со ссылкой на источник сообщил, что Рамзан Кадыров госпитализирован с подозрением на коронавирус

Врачи считают, что глава Чечни мог заразиться коронавирусом, но точного диагноза ему пока не поставили. Об этом рассказал источник агентства «Интерфакс» в медицинских кругах. Информацию также подтверждает интернет-издание Baza. По его данным, Кадыров почувствовал недомогание еще несколько дней назад, но поначалу считал, что заразился обычным ОРВИ. Однако затем его состояние начало быстро ухудшаться, и накануне чеченского лидера госпитализировали в одну из московских больниц. В столицу он добирался на самолете, уточняет издание. Согласно сведениям его источников, у пациента поражены легкие, но окончательный диагноз главе Чечни пока не поставили.

Между тем, по данным сайтов, отслеживающих авиаперелеты, сегодня днем из Грозного вылетел бизнес-джет Airbus A319, который приземлился в московском аэропорту «Внуково» примерно в 16:40. Ранее некоторые издания сообщали, что самолет с этим регистрационным номером принадлежит Кадырову.

Сам Рамзан Кадыров, а также его представители ситуацию пока не комментировали.