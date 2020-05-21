Власти Краснодарского края рассмотрят возможность открыть пансионаты и отели в конце июня

Это сообщил по видеосвязи президенту губернатор Вениамин Кондратьев. Владимир Путин отметил, что не стоит забегать вперед и надо следить за тем, как будет развиваться ситуация, — передает ТАСС. Кубанские курорты не принимают туристов с конца марта из-за пандемии.
2020-05-21T18:34:24+03:00
2020-05-21T18:34:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:34, 21 мая 2020
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