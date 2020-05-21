В Россию доставлены первые 50 аппаратов искусственной вентиляции легких из США

Это сообщили в американском посольстве в Москве. Остальные 150 аппаратов должны доставить на следующей неделе. В дипмиссии отметили, что весь груз общей стоимостью более 5,5 миллионов долларов отправляется на безвозмездной основе. Ранее Россия направила аппараты ИВЛ в США.