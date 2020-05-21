The New York Times пишет, что Дональд Трамп может завтра объявить о выходе США из Договора по открытому небу

Агентство Ассошиэйтед Пресс утверждает, что Белый дом уже оповестил иностранных партнеров о таком решении. В российском МИДе отметили, что соответствующего уведомления не получали. По сведениям The New York Times, Москву проинформируют завтра. В публикации говорится, что официальные лица Америки давно выражают недовольство тем, что Москва якобы нарушала соглашение и не разрешала полеты над предполагаемыми местами развертывания ядерного оружия.
2020-05-21T18:33:56+03:00
2020-05-21T18:33:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:33, 21 мая 2020
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