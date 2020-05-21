Сергей Собянин: Москвичи по собственному желанию смогут сдать тест на антитела к коронавирусу с 27 мая

Об этом сообщил в телеэфире мэр Сергей Собянин. По его словам, москвичи по собственному желанию смогут сдать тест на антитела к коронавирусу с 27 мая. Мэр отметил, что детей тестировать не будут. Собянин добавил, что детские сады в Москве будут работать в режиме дежурных групп все лето.
2020-05-21T18:33:13+03:00
2020-05-21T18:35:18+03:00
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18:33, 21 мая 2020
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