Сергей Собянин: Москвичи по собственному желанию смогут сдать тест на антитела к коронавирусу с 27 мая

Об этом сообщил в телеэфире мэр Сергей Собянин. По его словам, москвичи по собственному желанию смогут сдать тест на антитела к коронавирусу с 27 мая. Мэр отметил, что детей тестировать не будут. Собянин добавил, что детские сады в Москве будут работать в режиме дежурных групп все лето.