МФЦ в Москве с понедельника будут выдавать только те документы, которые невозможно получить в электронном виде. Работа будет только по записи, — сообщил менее получаса назад в телеэфире мэр Сергей Собянин. По его словам, москвичи по собственному желанию смогут сдать тест на антитела к коронавирусу с 27 мая. Мэр отметил, что детей тестировать не будут. Собянин добавил, что детские сады в Москве будут работать в режиме дежурных групп все лето.