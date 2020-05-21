В Москве задержали женщину по подозрению в ложной информации о коронавирусе

В ближайшее время ей могут предъявить обвинение.

Жительница столицы , она предприниматель, дала показания следствию. Она как говорят в СК, подтвердила, что в этом месяце разместила в соцсетях видео о продаже в одном из московских магазинов защитных масок из Китая. Их по словам женщины в Россию привезли якобы в качестве гуманитарной помощи. В СК отмечают, что такой информации на упаковках масок не было, только сведения о сертификации товара. Против женщины возбудили уголовное дело, сообщила сегодня представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Задержанную по данным сетевого издания Открытые медиа зовут Екатерина Храпченкова. Видео она разместила 9 мая. На сервисе тикток по словам задержанной его посмотрели несколько сотен тысяч человек прежде чем она его удалила. В фейсбуке ролик пока доступен. Женщине грозит штраф до семисот тысяч рублей, в худшем случае до трёх лет ограничения свободы. Такое наказание предполагает статья о распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, которые угрожают жизни и безопасности людей. С начала пандемии в России возбудили серию уголовных дел о распространении ложной информации о коронавирусе. СК даже создала рабочую группу, которая ищет в интернете такие сведения, а правительство — центр по борьбе с фейками. По требованию генпрокуратуры Роскомнадзор блокирует страницы, сообщения и ролики в интернете. Вчера суд Южно-Сахалинска оштрафовал на 300 тысяч рублей местного жителя за видео, в котором он рассказал, что пассажиров рейса из Бангкока якобы не обеспечили во время полета средствами защиты. Это не подтвердилось. Немного раньше в Москве возбудили дело после сообщения о том, что из учреждения, где находятся заражённые коронавирусом, якобы ночью вывозят тела умерших людей. Под преследование попал и правозащитник из Череповца Григорий Винтер. В СК посчитали фейком его сообщение в соцсетях о заражении заключенных коронавирусом при этапировании из Череповца в Вологодскую область.

Задержанная москвичка повторила фейк, который появился в конце апреля. Тогда в одном из телеграм-каналов опубликовали сообщение о продаже масок из Китая, поступивших якобы в качестве гуманитарной помощи. Торговые сети уверяли, что такие маски раздают бесплатно.