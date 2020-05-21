Предприниматель Давид Якобашвили вернулся в Россию

Год назад он уехал после обысков в его музее.

Основатель компании «Вим-Билль-Данн» сейчас находится в столице. В интервью «Эху Москвы» Давид Якобашвили сказал, что ему нужно было приехать по работе, связанной с его музеем «Собрание», но сейчас вынужден соблюдать введённые из-за коронавируса ограничения.

Предприниматель уехал из России летом прошлого года. Тогда ФСБ проводила в его музее обыски. Агентство РБК со ссылкой на свои источники писало, что следственные действия проходили в рамках уголовного дела о мошенничестве, и что завели его после жалобы партнёра Якобашвили по бизнесу Бориса Минахи.

Сам бизнесмен сегодня отказался комментировать эту ситуацию и добавил, что не знает, как продвигается следствие.

Журнал Forbes ставит Давида Якобашвили на 136-ое место в списке самых состоятельных людей России. После продажи «Вим-Билль-Данн» в основном он занимается частными инвестициями.

Бизнесмены, которые испытывают трудности, могут рассчитывать на помощь торгово-промышленной палаты Москвы, — сказал «Эху Москвы» ее президент Владимир Платонов.

Владимир Платонов сказал, что в ближайшее время свяжется с Давидом Якобашвили.