Наблюдатели на Западе волнуются, сохранит ли доллар статус главной мировой валюты

Статус доллара как мировой расчетной и резервной валюты после КОВИД-19 будет зависеть от способности Вашингтона пережить пандемию и в дальнейшем поддерживать экономику, которая будет внушать всему миру ощущение надежности и уверенности, считают некоторые западные эксперты.

Спустя три четверти века после Второй мировой войны доллар продолжает сохранять первенство на международной арене, пишет автор публикации в издании Foreign Affairs. Однако дальнейшее положение американской валюты в мире будет связано с тем, смогут ли США разработать стратегию, которая позволит стране решить вопросы с ее национальным долгом и структурным бюджетным дефицитом.

Сейчас роль доллара как основной глобальной резервной валюты позволяет США платить более низкие ставки по долларовым активам, сокращает курсовые риски и делает здешние финансовые рынки более ликвидными. Это выгодно и американским банкам, имеющим расширенный доступ к долларовому финансированию, пишет Форин Эффэрс. — Параллельно с этим, китайский юань сегодня обладает значительным потенциалом, чтобы взять на себя роль доллара. На этом пути Пекину предстоит преодолеть немало препятствий и, прежде всего, достичь большего прогресса в переходе рыночной экономике, усовершенствовать систему корпоративного управления и создать эффективные, хорошо организованные финансовые рынки, говорится в статье (перевод сайта Иносми).

Соединенным штатам, продолжает издание, в этой ситуации нужно четко понимать, что на самом деле стоит на кону в его соперничестве с Китаем. Речь идет о необходимости сохранять первенство в сфере финансовых и технологических инноваций. В отличие от того, как на это смотрят в самом Пекине, вводимая здесь цифровая валюта и ее роль в воздействии на американский доллар сильно преувеличены. Сохранение статуса доллара зависит не от того, что происходит в Китае, а от действий самих Соединенных штатов – от их умения адаптировать экономику по окончании пандемии таким образом, чтобы она и дальше оставалась моделью успеха. Рывок Китая, где львиная доля покупок совершается через мобильный банкинг, во многом – результат долгого существования устаревшей и неэффективной государственной банковской системы. То, что китайский юань станет резервной валютой наряду с долларом нельзя считать предрешенным фактом, заключает автор публикации в Форин Эффэрс. – Мировой финансовый центр, в который Китай, например, пытался превратить Шанхай, так и не состоялся: это невозможно, если в стране действуют жесткие инструменты контроля над движением капитала, если курс валюты не определяется рыночными механизмами. И Пекин понимает, что их создание может обернуться для него массой политических проблем.

Авторы издания не исключают, что в ближайшем будущем доллар станет одной из нескольких равноправных резервных валют наряду с евро, британским фунтом и китайским юанем.