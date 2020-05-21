В России в течение десяти дней снижается число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом

По словам главы Роспотребнадзора, это позитивный показатель. Напомним, за минувшие сутки в стране выявлено 8 тысяч 800 новых случаев COVID-19, в Москве – чуть менее трех тысяч. В Москве ситуация достаточно позитивная, — считает Сергей Собянин.