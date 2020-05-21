Рекордные суммы готова потратить Россия на невостребованные самолеты «Сухой Суперджет 100» – почти 140 млрд рублей

Как пишет газета «Ведомости», об этом шла речь на совещании с участием Владимира Путина. На нем говорилось о том, что необходимо продать 59 лайнеров.

Лев Гулько представил публикацию в газете «Ведомости». Напомним, о поддержке проекта «Сухой Суперджет 100» власти говорят, несмотря на различные ЧП с самолетами этой модели. Так в Химкинском суде Москвы начинается слушание дела пилота «Суперджета» Дениса Евдокимова, которого обвиняют в гибели пассажиров при жесткой посадке в аэропорту «Шереметьево».