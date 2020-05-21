Госдума приняла сегодня закон о создании единого реестра, содержащего сведения о населении России

Оператором данного информресурса выступит Федеральная налоговая служба.

Предполагается, что реестр будут включать в себя основные данные о гражданах: фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения и смерти, а также СНИЛС, ИНН и другие. Предусмотрена возможность внесения дополнительных сведений о физическом лице, например, о семейном положении и родственных связях.

Формировать базу данных планируется на основе сведений государственных и муниципальных информационных ресурсов органов госвласти, местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами.

Центр обработки данных, в котором будут обрабатываться сведения реестра населения, будет расположен в городе Городец Нижегородской области.

Со дня официального опубликования закона и до 31 декабря 2025 года устанавливается переходный период. В течении которого все работы по созданию и введению федерального реестра в строй должны быть завершены.

О планах создать в России к 2025 году единую базу сведений о населении объявил 4 года назад Дмитрий Медведев, занимавший в тот момент пост премьер-министра.