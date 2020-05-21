Владимир Путин наградил Серегя Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» Первой степени с мечами

Об этом сообщает пресс-служба Кремля напоминая, что сегодня министру обороны исполнилось 65 лет.

На заседании правительства премьер Михаил Мишустинм сказал, что Сергей Шойгу отвечает за обороноспособность страны, — это нелегкий труд, который требует большого опыта и отличных управленческих навыков.

Орден, которым был награжден в день своего рождения министр обороны Сергей Шойгу, можно расценивать как хороший подарок, — сказал в эфире «Эху Москвы» журналист Олег Кашин.

Кашин напомнил, что этот орден – не первая награда «с мечами» у Сергея Шойгу.

Накануне стало известно, что ордена Почета получили официальный представитель МИДа Мария Захарова и постпред России при ООН Василий Небензя.