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18:13, 21 мая 2020

«Роснефть» оценила ущерб от заголовка РБК про рязанский ЧОП в 43 миллиарда рублей

В публикации издания, вышедшей неделю назад, сообщалось о том, что охранное предприятие получило долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти».

Сумма, которую «Роснефть» через суд потребовала взыскать с РБК в качестве репутационного вреда, стала рекордной для российского медиарынка. В самом издании заявляют, что убеждены в достоверности и объективности опубликованной информации, которая основана на официальных данных. При этом «Роснефть» утверждает, что публикация повлекла дополнительные санкционные риски, что отразилось на стоимости акций компании.

Материал под заголовком «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти» вышел 14 мая. В нем сообщалось, что охранное предприятие, принадлежащее государственной «Росзарубежнефти», стало владельцем 80-процентной доли компании, через которую «Роснефть» ранее участвовала в нефтяном проекте в Венесуэле. До апреля ЧОП принадлежал самой «Роснефти». В компании объясняли продажу венесуэльских активов желанием снять с себя санкции США. Позднее заголовок был изменен. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев после выхода статьи обвинил РБК в провокации.

Иск «Роснефти» был подан в Арбитражный суд Москвы. Помимо компенсации, компания требует опровергнуть заголовок статьи.

Сумма иска в 43 миллиарда рублей угрожает существованию издания, — считает председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Соловьев пообещал, что Союз журналистов будет внимательно следить за ситуацией вокруг иска к РБК.

Иск Роснефти к РБК расценивает как акт запугивания писатель и журналист Виктор Шендерович.

По мнению Шендеровича, иск к РБК будет иметь вполне ощутимые последствия.

В 2016 году «Роснефть» уже подавала в суд на РБК из-за другого материала, потребовав выплаты 3 миллиардов рублей. Суд удовлетворил иск, но отказал в присуждении компенсации.



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