В Кремле и в правительстве определились с датой начала единого госэкзамена

Это будет 29 июня. Владимир Путин сегодня подчеркнул, что альтернативы ЕГЭ нет.

По словам Путина, для выпускников школ, которые по уважительным причинам не смогут сдавать экзамен в июне, в августе будет предоставлена такая возможность.



Пункты проведения ЕГЭ оснастят средствами индивидуальной защиты, — подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов.

Кравцов подчеркнул, что российские школьники получат аттестаты до 15 июня.

Прием документов от выпускников школ этого года вузы начнут в июле. По словам министра Валерия Фалькова, институтам и университетам могут разрешить перевести больше платников на бюджет.

Вузы настроены начать учебный год 1 сентября, — отметил Фальков.

Учебный год в российских вузах должен начаться 1 сентября, — также сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий.

Садовничий считает целесообразным провести День выпускника в онлайн формате по всей стране.

Объявление даты ЕГЭ облегчит подготовку к экзаменам, но вопросы все равно остаются, — сказала «Эху Москвы» ученица 11-го класса одной из московских школ.

Девушка подчеркнула, что пока не знает, отменит ли вуз, в который она собирается поступать, экзамен по русскому языку.

У учителей остаются вопросы. В частности, они касаются их отпусков, — сказала «Эху Москвы» классный руководитель 11-го класса одной из московских школ Надежда Иванченко.

Надежда Иванченко добавила, что подготовка к ЕГЭ ее учеников будет продолжаться до самого экзамена.



Сегодня Владимир Путин сказал, что воспринимает как провокацию все слухи о том, что дистанционное образование заменит традиционное. Он также считает, что в целом наша система образования справилась с трудностями хорошо.