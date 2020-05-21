В Кремле и в правительстве определились с датой начала единого госэкзамена

Это будет 29 июня. Владимир Путин сегодня подчеркнул, что альтернативы ЕГЭ нет.
По словам Путина, для выпускников школ, которые по уважительным причинам не смогут сдавать экзамен в июне, в августе будет предоставлена такая возможность.
Пункты проведения ЕГЭ оснастят средствами индивидуальной защиты, — подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов.
Кравцов подчеркнул, что российские школьники получат аттестаты до 15 июня.
Прием документов от выпускников школ этого года вузы начнут в июле. По словам министра Валерия Фалькова, институтам и университетам могут разрешить перевести больше платников на бюджет.
Материалы по теме
Вузы настроены начать учебный год 1 сентября, — отметил Фальков.
Учебный год в российских вузах должен начаться 1 сентября, — также сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий.
Садовничий считает целесообразным провести День выпускника в онлайн формате по всей стране.
Объявление даты ЕГЭ облегчит подготовку к экзаменам, но вопросы все равно остаются, — сказала «Эху Москвы» ученица 11-го класса одной из московских школ.
Девушка подчеркнула, что пока не знает, отменит ли вуз, в который она собирается поступать, экзамен по русскому языку.
У учителей остаются вопросы. В частности, они касаются их отпусков, — сказала «Эху Москвы» классный руководитель 11-го класса одной из московских школ Надежда Иванченко.
Надежда Иванченко добавила, что подготовка к ЕГЭ ее учеников будет продолжаться до самого экзамена.
Сегодня Владимир Путин сказал, что воспринимает как провокацию все слухи о том, что дистанционное образование заменит традиционное. Он также считает, что в целом наша система образования справилась с трудностями хорошо.