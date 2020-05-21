Лидеров преступного сообщества собираются содержать в СИЗО и колониях отдельно от других заключенных

Принять в первом чтении соответствующий законопроект порекомендовал комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Документ внесли в парламент осенью прошлого года депутаты от «Единой России», в том числе, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, — передает ТАСС.