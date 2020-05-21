В Евросоюзе собираются за 10 лет сократить использование пестицидов на 50%, удобрений – на 20%

Такую стратегию представила сегодня Еврокомиссия. В ее заявлении говорится, что пандемия коронавируса подчеркнула важность существования здоровой и устойчивой системы продовольственного обеспечения. Кроме того, Еврокомиссия намерена добиться двукратного сокращения продаж антибиотиков для сельского хозяйства для борьбы с появлением устойчивых к антибиотикам бактерий.