В Евросоюзе собираются за 10 лет сократить использование пестицидов на 50%, удобрений – на 20%

Такую стратегию представила сегодня Еврокомиссия. В ее заявлении говорится, что пандемия коронавируса подчеркнула важность существования здоровой и устойчивой системы продовольственного обеспечения. Кроме того, Еврокомиссия намерена добиться двукратного сокращения продаж антибиотиков для сельского хозяйства для борьбы с появлением устойчивых к антибиотикам бактерий.
2020-05-21T17:05:41+03:00
2020-05-21T17:05:41+03:00
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17:05, 21 мая 2020
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