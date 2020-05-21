Миллиардер Давид Якобашвили вернулся в Россию

Бизнесмен сказал «Эху Москвы», что ничего не знает о возбужденном против него уголовном деле о рейдерском захвате Ейского портового элеватора.
Уголовное дело завели по жалобе бизнес-партнера Якобашвили Бориса Минахи.
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Бизнесмен сказал «Эху Москвы», что ничего не знает о возбужденном против него уголовном деле о рейдерском захвате Ейского портового элеватора.
Уголовное дело завели по жалобе бизнес-партнера Якобашвили Бориса Минахи.
«Бюджетные затраты на медицину нужно увеличить в два раза». Процент на здоровье Российское здравоохранение нуждается в авральных мерах и весьма значительных дополнительных финансовых вливаниях для борьбы с эпидемией. Но, может быть, когда коронавирус отступит, все вернется на круги своя? Думаю, что нет…