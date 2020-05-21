Власти Москвы и Подмосковья обходят публичные процедуры согласования планов застройки, пользуясь ситуацией с COVID-19

Власти Москвы и Подмосковья обходят публичные процедуры согласования планов застройки, пользуясь ситуацией с эпидемией коронавируса. Об этом пишет интернет-издание «Медиазона», приводя в пример ситуацию в Звенигороде и Красногорске.

Депутаты совета Одинцовского городского округа приняли новые правила землепользования и застройки, согласно которым исторический ландшафт в Звенигороде отойдет под строительство жилья. Местные активисты вели борьбу с этими планами на протяжении четырех лет, но благодаря карантину чиновникам в конце апреля удалось внести изменения без какого-либо сопротивления.

Похожая ситуация сложилась и в Красногорске, где местные власти также смогли принять правила землепользования и застройки, проигнорировав все замечания, поступившие во время публичных слушаний прошлой осенью. Теперь активисты бьют тревогу: по их словам, новые положения позволят в упрощенном режиме согласовывать застройку пойм в зоне питьевого водозабора Москвы.

В столице из-за режима изоляции изменился порядок публичных слушаний по «программе реновации». Муниципальные депутаты отмечают, что теперь процедура стала непрозрачной, что открывает возможности для манипуляций со стороны чиновников.

Режим изоляции действует в Москве и Подмосковье с конца марта. Ограничения продлятся как минимум до 31 мая.