Выпускники 11 классов будут сдавать единый государственный экзамен в июне

Об этом сообщил президент Владимир Путин.
Путин сообщил, что для выпускников школ, которые по весомым причина не смогут сдавать ЕГЭ в июне, в августе можно будет сдать экзамен в формате ЕГЭ на оставшиеся места в высших учебных заведениях.
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Об этом сообщил президент Владимир Путин.
Путин сообщил, что для выпускников школ, которые по весомым причина не смогут сдавать ЕГЭ в июне, в августе можно будет сдать экзамен в формате ЕГЭ на оставшиеся места в высших учебных заведениях.
«Бюджетные затраты на медицину нужно увеличить в два раза». Процент на здоровье Российское здравоохранение нуждается в авральных мерах и весьма значительных дополнительных финансовых вливаниях для борьбы с эпидемией. Но, может быть, когда коронавирус отступит, все вернется на круги своя? Думаю, что нет…