Выпускники 11 классов будут сдавать единый государственный экзамен в июне

Об этом сообщил президент Владимир Путин.

Путин сообщил, что для выпускников школ, которые по весомым причина не смогут сдавать ЕГЭ в июне, в августе можно будет сдать экзамен в формате ЕГЭ на оставшиеся места в высших учебных заведениях.