«Роснефть» обратилась в суд с требованием взыскать с издания РБК 43 миллиарда рублей

Поводом стал заголовок статьи, который изначально звучал так: «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти». Как отметили в РБК, затем его изменили из-за комментария «Роснефти» на другой заголовок: «Росзарубежнефть» получила бывший венесуэльский актив «Роснефти» через ЧОП». В редакции заявили, что убеждены в достоверности и объективности опубликованной информации, основанной исключительно на официальных данных. В «Роснефти» считают, что заголовок поставил под сомнение факт отчуждения венесуэльских активов, а публикация создала для компании дополнительные санкционные риски. Иск подан в Арбитражный суд Москвы.
2020-05-21T17:02:13+03:00
2020-05-21T17:02:13+03:00
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17:02, 21 мая 2020
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