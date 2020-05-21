«Роснефть» обратилась в суд с требованием взыскать с издания РБК 43 миллиарда рублей

Поводом стал заголовок статьи, который изначально звучал так: «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти». Как отметили в РБК, затем его изменили из-за комментария «Роснефти» на другой заголовок: «Росзарубежнефть» получила бывший венесуэльский актив «Роснефти» через ЧОП». В редакции заявили, что убеждены в достоверности и объективности опубликованной информации, основанной исключительно на официальных данных. В «Роснефти» считают, что заголовок поставил под сомнение факт отчуждения венесуэльских активов, а публикация создала для компании дополнительные санкционные риски. Иск подан в Арбитражный суд Москвы.