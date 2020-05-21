Ученица 11 класса: После выступления президента осталось неясным, будут ли в этом году проводиться ДВИ в ВУЗах

После выступления президента осталось неясным, будут ли в этом году проводиться дополнительные вступительные испытания в ВУЗах. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ученица 11 класса московской школы.

«Вопросы остались по ДВИ в ВУЗы, потому что непонятно, когда они будут проводиться, в каком месяце, и как это будет проводиться, остаются ли они, про это никакой информации до сих пор нет», — сказала она.

Выпускница отметила, что ей предстоит сдавать творческий экзамен в ВУЗе, в который она планирует поступать. При этом ученица подчеркнула, что объявление президентом итоговой даты ЕГЭ начала позволит московским выпускникам эффективно распределить оставшееся на подготовку время.

Ранее президент Владимир Путин объявил, что Единый госэкзамен будет проводиться в России с 29 июня. По его словам, ЕГЭ будут сдавать только те, кто хочет поступать в ВУЗы в этом году. Президент подчеркнул, что учеба в ВУЗах начнется без большой задержки.