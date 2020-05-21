Главный архитектор Москвы выступил против заборов

По мнению Сергея Кузнецова, они криминализируют среду. По его словам, это подтверждает весь мировой опыт. Сергей Кузнецов отметил, что градостроительная политика Москвы в последние годы направлена на создание большого числа открытых общественных пространств, — передает «Интерфакс».