Верховный суд пришел к выводу, что судья не несет ответственности за непреднамеренную ошибку в приговоре

Так в дисциплинарной коллегии прокомментировали восстановление статуса неназванного арбитражного судьи Ставропольского края, который был отстранен от работы за процессуальные нарушения, — передает ТАСС.
2020-05-21T16:34:06+03:00
2020-05-21T16:34:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 21 мая 2020
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