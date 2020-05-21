Украина пригрозила Ирану судом ООН из-за сбитого пассажирского самолета

Киев подаст иск, если возможности переговоров будут исчерпаны, — сказал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин. Он напомнил, что Украина добивается передачи черных ящиков лайнера, а также выплаты компенсаций, — передает агентство УНН. Боинг международных авиалиний Украины был сбит в начале января после вылета из Тегерана. Власти Ирана признали, что это непреднамеренно сделали военные страны.
2020-05-21T16:33:43+03:00
2020-05-21T16:33:43+03:00
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16:33, 21 мая 2020
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