Украина пригрозила Ирану судом ООН из-за сбитого пассажирского самолета

Киев подаст иск, если возможности переговоров будут исчерпаны, — сказал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин. Он напомнил, что Украина добивается передачи черных ящиков лайнера, а также выплаты компенсаций, — передает агентство УНН. Боинг международных авиалиний Украины был сбит в начале января после вылета из Тегерана. Власти Ирана признали, что это непреднамеренно сделали военные страны.