Дмитрий Медведев признал, что властям не удается прекратить вывоз из России срубленного леса

Замглавы Совбеза отметил, что такая задача стоит уже много лет. По словам Медведева, решить ее не удается из-за лоббистских возможностей различных структур, а также преступных синдикатов. Медведев добавил, что соседи России продолжают зарабатывать на вырубке леса миллиарды долларов, — передает «Интерфакс». Китай Медведев прямо называть не стал. О своей ответственности он также не сказал, хотя последние 12 лет был сначала президентом, а затем – премьер-министром.