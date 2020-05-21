Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о создании единой базы данных россиян

Она будет содержать целый ряд информации о гражданах, в частности, дату и место рождения, СНИЛС, ИНН, семейное положение и родственные связи. Вести регистр будет Федеральная налоговая служба. Ранее депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев заявил, что этот законопроект нарушает Конституцию, а также права граждан на тайну частной жизни.
2020-05-21T16:33:09+03:00
2020-05-21T16:42:39+03:00
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16:33, 21 мая 2020
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