Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о создании единой базы данных россиян

Она будет содержать целый ряд информации о гражданах, в частности, дату и место рождения, СНИЛС, ИНН, семейное положение и родственные связи. Вести регистр будет Федеральная налоговая служба. Ранее депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев заявил, что этот законопроект нарушает Конституцию, а также права граждан на тайну частной жизни.